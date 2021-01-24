توقعات حالة الطقس للأيام المقبلة

2021/01/24 | 11:53 - المصدر: NRT عربية

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حالة الطقس

فوتو: ارشيف

منذ 28 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

تشير آخر تحديثات خرائط الطقس، إلى توقعات بارتفاع طفيف في درجات الحرارة مع استمرار الأجواء الباردة الشتوية.

وذكر المتنبىء الجوي حسين الأسدي، في تدوينة على "فيسبوك" اليوم، 24 كانون الثاني 2021، أن "هناك فرص واردة لتشكل الصقيع والانجماد في مناطق واسعة من الشمال والمنطقة الغربية وأجزاء من مناطق وسط البلاد، فيما يتوقع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة نهار الأحد".

وأضاف أن "الارتفاع بدرجات الحرارة يزداد من يوم غد الإثنين وباقي أيام الأسبوع مع إستمرار الأجواء الباردة الشتوية خلال ساعات المساء والصباح الباكر مع استقرار تام في الطقس وسط ظهور بعض السحب المتفرقة".

وأوضح أن "هناك توقعات بحالة جوية ممطرة تبدأ بوادرها من الأربعاء القادم وتزداد الحالة يومي الخميس والجمعة المقبلين، تتركز على مدن شمال البلاد تصاحبها تساقط الثلوج الكثيفة على أغلب مناطق السليمانية وأربيل ودهوك حسب التحديثات ".

وأشار إلى ان "فرص الأمطار تشمل مناطق متفرقة من المنطقة الغربية ومناطق وسط البلاد، بينما مناطق الجنوب حاليا خارج توقعات الأمطار والتغيرات واردة".

فيما بين ان الرياح تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة خلال الأيام القادمة وتكون متقلبة الاتجاه في بعض المناطق لتتحول إلى جنوبية شرقية من الأربعاء المقبل.

الخريطة المرفقة توضح درجات الحرارة والتي تسجل الصفر المئوي واقل من ذلك فجرا.

ر.إ

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