روسيا تسجل أكثر من 490 وفاة و21 ألف إصابة بكورونا

2021/01/24 | 11:55 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سجلت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير أكثر من 490 وفاة و21 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا.وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأحد عن رصد 21127 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 20921 إصابة في اليوم السابق، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 10.9% من المرضى الجدد.وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، وفي مقدمتها العاصمة موسكو (3069 حالة)، وثاني أكبر مدن البلاد، سان بطرسبورغ (2929 حالة).وسجلت السلطات الصحية الروسية خلال آخر 24 ساعة 491 وفاة جديدة ناجمة عن مرض “كوفيد-19” الذي يسببه فيروس كورونا، مقابل 559 […]

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