تحالف القوى يطالب الكاظمي بإلغاء قرار إعفاء البصري من خلية الصقور

2021/01/24 | 12:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..اكد النائب عن تحالف القوى العراقية صفاء الغانم ، الأحد، أن إعفاء مدير عام استخبارات ومكافحة الارهاب بوزارة الداخلية ” خلية الصقور ابو علي البصري قرار خاطئ، مطالبا رئيس الوزراء بإلغاء قرار إعفاء البصري فورا من خلية الصقور الاستخباراتية .وقال الغانم في تصريح لـ/المعلومة/، إن “خلية الصقور الاستخبارية عرفت عنها الشجاعة في تفكيك وملاحقة الخلايا الإرهابية”.وأضاف أن “قرار إعفاء البصري من منصبه قرار خاطئ لم يكن مدروس ومستعجلا”، مشيرا إلى أن “البصري عمل على تأسيس خلية الصقور منذ عام 2012 وكانت لهم صولات في ملاحقة أكبر عتاة الارهابيين والمجرمين وتفكيك الخلايا الإرهابية”.وشدد الغانم على “ضرورة إعادة النظر بقرار إعفاء البصري الذي عرف عنه بالشجاعة والوطنية”.



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