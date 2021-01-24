تحت غطاء العلم الأمريكي.. الكشف عن دخول 4000 داعشي للعراق نهاية 2020

2021/01/24 | 12:09 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..كشف الخبير الأمني صباح العكيلي , الاحد , عن قيام القوات الأميركية بادخال نحو 4000 داعشي نهاية 2020 بارتال تحمل العلم الأمريكي الى العراق, مبينا ان الارتال العسكرية الامريكية لايسمح بتفتيشها من قبل القوات الأمنية العراقية .وقال العكيلي في تصريح لـ / المعلومة / , “اننا قد حذرنا في وقت سابق من تصاعد عمليات داعش في بعض المحافظات ومنها محافظة صلاح الدين وكذلك جميع المناطق الرخوة والقريبة من العاصمة بغداد الا ان القيادات الأمنية لم تستطيع امعالجة تلك المجاميع ” .وأضاف ان ” المعلومات المؤكدة لدينا تفيد بدخول 4000 داعشي الى العراق عبر الأراضي السورية عن طريق حملها بارتال عسكرية أمريكية وهي محمية بغطاء العلم الأمريكي ” , مبينا ان ” الارتال العسكرية الامريكية لايسمح بتفتيشها من قبل القوات الأمنية العراقية ” .وأشار العكيلي الى ان “استمرار تواجد القوات الامريكية في العراق سوف لايمكن لنا من القضاء على داعش وان الاستهدافات للقوات الأمنية والحشد الشعبي ستسمر كما حصل امس في شرق صلاح الدين ” .



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