نقاش فيدرالي بشأن عدم توجيه اتهام لبعض مثيري الشغب في قضية اقتحام الكونغرس

2021/01/24 | 12:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يناقش مسؤولو إنفاذ القانون الفيدراليون في الولايات المتحدة إمكانية عدم توجيه اتهامات لبعض الأشخاص الذين اقتحموا مبنى الكونغرس (الكابيتول)، في وقت سابق من هذا الشهر، الأمر الذي وصفته صحيفة "واشنطن بوست" بـ"اقتراح مشحون سياسيا".

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