المباشرة بتجهيز العيادات الطبية بألادوية المزمنة والعامة ولشهرين متتاليين

2021/01/24 | 12:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت دائرة العيادات الطبية الشعبية

بتجهيز عياداتها بأدوية الامراض

المزمنة والعامة في بغداد والمحافظات

ولشهرين متتاليين .

وقال مدير عام الدائرة الدكتور محمد علي

الفرطوسي لوكالة نون الخبرية ان

الدائرة

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