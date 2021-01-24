بالصور:أٔم تنْحُر طِفلتِها بكربلاء والعنايةُ الإلهية ومُهارة الاطباء تُنقِذها من مُوتٍ مُحَقق

2021/01/24 | 12:10 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أبقت العنايةُ الإلهية ، ومُهارة
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طاقُمٍ طبيٍ وصحيٍ مُتخصص في مدينة
الإمام الحُسين ( ع ) الطبية بكربلاء
المُقدسًة ، وخبرتهِ في التعامل مع
الحالات الطارئة والحرجة ، في إبقاء
طفلة صغيرة على قيد الحيا
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور:أٔم تنْحُر طِفلتِها بكربلاء والعنايةُ الإلهية ومُهارة الاطباء تُنقِذها من مُوتٍ مُحَقق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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