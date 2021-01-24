بالصور:أٔم تنْحُر طِفلتِها بكربلاء والعنايةُ الإلهية ومُهارة الاطباء تُنقِذها من مُوتٍ مُحَقق

2021/01/24 | 12:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبقت العنايةُ الإلهية ، ومُهارة

طاقُمٍ طبيٍ وصحيٍ مُتخصص في مدينة

الإمام الحُسين ( ع ) الطبية بكربلاء

المُقدسًة ، وخبرتهِ في التعامل مع

الحالات الطارئة والحرجة ، في إبقاء

طفلة صغيرة على قيد الحيا

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