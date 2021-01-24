حريق يودي بحياة 5 أفراد من عائلة واحدة في الغزالية

2021/01/24 | 12:11 - المصدر: بغداد اليوم

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تمكنت فرق الدفاع المدني صبيحة يوم الأحد الموافق الرابع والعشرين من كانون الثاني لعام 2021م من اخماد حادث حريق اندلع داخل منزل في منطقة الغزالية شمال غرب بغداد الكرخ .

حيث اقتحمت فرق الدفاع المدني المنزل ووجدت خمسة جثث تعود الأسرة مكونة من الاب والام وثلاثة أطفال الاول بعمر 7 سنوات والثاني بعمر 10 سنوات والثالثة 12 سنه فارقوا الحياة اختناقاً بسبب نواتج الحريق أثناء النوم .

وعلى اثر ذلك تم فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبراء الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر داخل المنزل ..

وتشر التقارير الأولية الى ان سبب الحادث كان نتيجة ترك المدافئ تعمل أثناء النوم ،وتشدد مديرية الدفاع المدني بعدم ترك المدافئ تعمل أثناء النوم لتجنب وقوع حوادث الحريق والموت خنقاً بنواتجها .

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