درجال يناقش مع محافظ البصرة الاستعدادات لاستقبال الوفد الخليجي ومباراة منتخبي العراق والكويت

2021/01/24 | 12:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / بحث وزير الشباب والرياضة عدنان درجال مع محافظ البصرة اسعد العيداني ورئيس واعضاء الهيئة التطبيعية لإتحاد الكرة الاستعدادات الجارية لاستقبال الوفد الخليجي ومباراة منتخبي العراق والكويت في المدينة الرياضية بالبصرة .وذكر مصدر مطلع :" ان الاجتماع الذي عقد بفندق شيراتون البصرة ، استعرض آخر مستجدات البرنامج الخاص لزيارة وفد التفتيش الخليجي ومباراة العراق والكويت الودية يوم الأربعاء المقبل ".واضاف :" ان الوزير سيصطحب الوفد الخليجي في زيارة تفقدية للمنشآت الرياضية بالبصرة ".وكانت بعثة وفد المنتخب العراقي لكرة القدم وصلت مساء السبت الى البصرة تحضيرا للقاء المرتقب مع المنتخب الكويتي في السابع والعشرين من الشهر الجاري على ملعب المدينة الرياضية ./انتهى

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