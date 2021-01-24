نائب عن الفتح : التغييرات في الاجهزة الأمنية غير مجدية .. وقيادة عمليات بغداد حلقة زائدة

2021/01/24 | 12:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / وصف النائب عن تحالف / الفتح / مختار الموسوي التغييرات في الاجهزة الامنية ، بانها :" كانت ارتجالية وغير مجدية وفد تؤدي إلى نتائج عكسية" ،مبينا :" ان قيادة عمليات بغداد حلقة زائدة بين وزارتي الداخلية والدفاع".وقال الموسوي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" ان تعدد القيادات الامنية وعدم وجود مركزية في القرارات وتوحيد الرؤى ، من ابرز اسباب الفشل الامني ووقوع تفجيرات ارهابية حصدت ارواح الابرياء " .ودعا الموسوي الحكومة الى بذل اقصى الجهود من اجل معالجة الخلل في الاجهزة الامنية ووضع حلول جذرية وليست ترقيعية./ انتهى3

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