العثور على عجلة حكومية مسروقة في كركوك

2021/01/24 | 12:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عثرت القوات الأمنية في كركوك، على عجلة حكومية مسروقة في أحد الطرق الخارجية بأطراف المحافظة.

وقالت القوات الأمنية ان سارقي العجلة اضطروا الى تركها قرب ناحية قره هنجير نتيجة التشديد الأمني ونصب السيطرات المفاجئة، وعدم تمكنهم من التجول بها او استخدامها.

وكان موضوع سرقة عجلة تابعة للداخلية كانت بحوزة ضابط شرطة قد أثار موجة من الاستغراب، بعد ان تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مخاوف من استخدام العجلة في تنفيذ عملية إرهابية محتملة.

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