مقال في واشنطن بوست: لماذا يتغاضى تويتر عن مخالفات خامنئي على الموقع؟

2021/01/24 | 12:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالا تساءلت فيه عن أسباب تغاضي موقع تويتر عن حجب حساب المرشد الإيراني على خامنئي، على الرغم من نشره تغريدات مخالفة لمعايير النشر في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت كاتبة المقال مسيح علي نجاد، وهي صحفية وناشطة في مجال حقوق المرأة، قالت ان خامنئي وحلفاؤه لديهم حق الوصول الكامل الى وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر الأكاذيب على حد قولها، دون اتخاذ اجراء حاسم تجاههم، في وقت يمنع فيه المرشد ثلاثة وثمانين مليون إيراني من الوصول إلى تويتر، مضيفة ان موقعي تويتر وفيس بوك يحذفان المقاطع التي ينشرها الناشطون للقمع الوحشي للمواطنين على أيدي الميليشيات، أو صورا للسلوك عنيف لقوات الأمن، لكنه يتجاهل العنف الذي تمارسه السلطات الإيرانية تجاه مواطنيها.

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