بايدن كردي الأصل وأسمه جيمويا بهاء الدين آغا حسب مزاعم سياسي تركي

2021/01/24 | 12:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطلق عضو بحزب العدالة التنمية الحاكم في تركيا، تصريحا مثيرا للجدل زعم فيه ان الرئيس الأميركي جو بايدن من أصول كردية.

ونشر عضو اللجنة التنفيذية في الحزب أورهان مير أوغلو تغريدة على تويتر، قال فيها ان بايدن ينتمي لعشيرة بيروكي، ومن عائلة كردية هاجرت من مدينة يريفان إلى الولايات المتحدة، مضيفا ان البعض يزعمون ان جيمويا بهاء الدين آغا هو الاسم الحقيقي لبايدن.

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