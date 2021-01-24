2021/01/24 | 12:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن رئيس الحكومة الأسبق، حيدر العبادي، أنه سلم الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي فائض قدره 14 مليار دولار.

وقال العبادي، في حديثه لصحيفة النهار الكويتية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "ورثت دولة على وشك الانهيار التام بفعل الارهاب والافلاس والطائفية والاستلاب الخارجي، واستطعنا بفضل الله ثم همة الشعب كسب التحدي، وسلمنا الدولة عام 2018 وهي موحدة ومحررة وواعدة، وبفائض مالي 14 مليار دولار".

وأضاف أن الحكومة الحالية ذهبت إلى الخيارات السهلة، خفض قيمة الدينار واعتماد سياسة الاقتراض، وقد عارضنا ذلك، وقلنا بأن المواطن هو الضحية، وأن هذه السياسة ستقود البلد إلى الانهيار المالي الاقتصادي، وهناك العديد من الحلول، بعضها صعب لكنه مطلوب، وبعضها يحتاج الوقوف ضد مصالح بعض قوى الدولة ومنظومات المحاصصة والفساد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي: سلمنا عبد المهدي فائض قدره 14 مليار دولار) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبادي: سلمنا عبد المهدي فائض قدره 14 مليار دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).