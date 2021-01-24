الخدمات النيابية: اكثر من ١٠٩ الاف بين أجر يومي وعقود نسعى إلى شمولهم بقرار 315

2021/01/24 | 12:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشف عضو لجنة الخدمات النيابية جاسم البخاتي، الأحد، عن مساع نيابية لتكييف الأوضاع القانونية لنحو 2000 مهندس يعملون بوزارة النفط، موضحا أن ما يقارب ١٠٩ الاف بين أجر يومي وعقود نسعى إلى شمولهم بقرار 315.

وقال البخاتي في حديث صحفي، إن هناك ما يقارب ٢٠٠٠ من مهندسي النفط نسعى إلى كييف أوضاعهم في موازنة ٢٠٢١، مشيرا إلى أن مجلس النواب حريص على تضمين القرار 315 في موازنة 2021 لمساواة العقود مع موظفي الملاك .

وأضاف أن شمول العقود ومهندسي النفط وغيرهم من حملة الشهادات هي رهن تمرير الموازنة داخل مجلس النواب.

وأوضح البخاتي، أن ما يقارب ١٠٩ الاف بين أجر يومي وعقود نسعى إلى شمولهم بقرار 315 لتكييف أوضاعهم في موازنة العام الحالي أسوة باقرانهم الموظفين.

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