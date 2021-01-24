القضاء يدعو إلى بذل جهود استثنائية لكشف مرتكبي جريمة ساحة الطيران

2021/01/24 | 12:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان الى الكشف عن مرتكبي الخرق الأمني الأخير في بغداد.

وطالب زيدان الى بذل جهود استثنائية لكشف مرتكبي جريمة ساحة الطيران الاخيرة ليتسنى للقضاء القصاص منهم بموجب القانون وفاءاً لدماء الشهداء، مؤكدا الاستمرار في الحفاظ على استقلال القضاء كونه المحور الاساس الذي يستند عليه بناء الدولة الديمقراطية التي يسود فيها تطبيق القانون على الجميع.

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