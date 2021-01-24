2021/01/24 | 12:28 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ صرح مدرب ليفربول، يورغن كلوب، بأن نجم فريقه، محمد صلاح، سيشارك أساسيا في مباراة “الريدز” ومانشستر يونايتد، المقررة مساء اليوم الأحد، في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع “liverpoolecho”، إن “صلاح سيشارك بنسبة كبيرة (في مباراة مانشستر يونايتد)، ولا أعتقد أن ذلك سر كبير”.وعن مستقبل الفرعون المصري الذي تتبقى عامين في عقده مع ليفربول، قال المدرب الألماني: “نحن لا نتكلم عن أشياء نظن أنها مهمة، هذا أمر نادر، يتم طرح الأسئلة ونجيب عليها ثم يبدو أننا قد بدأنا الحديث عن الموضوع، أغلب الأحيان لا نفعل ذلك، لن ندع عقد صلاح يعطل موسمنا”.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كلوب يتحدث عن مستقبل صلاح ويحدد موقفه من مشاركته في لقاء مانشستر الليلة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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