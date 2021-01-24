الصحة العراقية: توزيع لقاحات كورونا مركزياً بحسب الكثافة السكانية

2021/01/24 | 12:33 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أن استيراد وتوزيع اللقاحات والعلاجات سيتمَّان بشكل مركزي من الوزارة.وأوضح المتحدث بإسم وزارة الصحة الدكتور سيف البدر لوكالة الأنباء العراقية "واع"،اليوم الأحد، أنه "سيتم استيراد وتوزيع اللقاحات مركزياً …

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