جهاز مكافحة الارهاب يلقي القبض على ثلاثة ارهابيين في الانبار

2021/01/24 | 12:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، ان جهاز مكافحة الارهاب القى القبض على ثلاثة ارهابيين في محافظة الانبار.

وقال رسول في بيان إنه “لليوم الثالث على التوالي يواصل جهاز مُكافحة الإرهاب سلسلة عملياته الناجحة (ثأر الشهداء) والتي انطلقت فجر يوم الجمعة”.

واضاف أن “تشكيلات الجهاز البطلة تمكنت من ضرب شبكة إرهابيـة لها صلات عديدة مع بقايا عصابات داعـش الإرهابيـة، تم فيها إلقاء القبض على 3 عناصـر إرهابيـة في قضـاء هيت شمال مدينة الرمادي بمُحافظة الأنبار عُثر خلالها على وثائق هامة وناظور يستخدم لمُراقبة الأرتال العسكرية”.

وبين أن “عدد الإرهابيين الذين تم إلقاء القبض عليهم وصل إلى 10 عناصر خلال الأيام الثلاثة الماضية”.

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