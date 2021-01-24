الديمقراطي الكردستاني: حصة الاقليم من الموازنة 10 ترليونات فقط

2021/01/24 | 12:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ميادة محمد، عن حصة اقليم كردستان من موازنة 2021.

وقالت محمد لـ”تقدم” ان “وفداً ن حكومة اقليم كدرستان سيصل اليوم الى بغداد لبحث حصة الاقليم من الموازنة”.

واوضحت أن “حصة الاقليم من الموازنة 10 ترليونات دينار فقط تتضمن رواتب موظفي الاقليم وصرفيات اخرى”.

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