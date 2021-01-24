الحبوبي تشيع شهداء الحشد الشعبي الذين قضوا خلال هجوم العيث

2021/01/24 | 12:34 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..شيّع أهالي ذي قار ، اليوم الأحد، ٦ من شهداء اللواء ٢٢ في الحشد الشعبي من أبناء المحافظة الذين ارتقوا أثناء التصدي لهجوم داعش شرق تكريت في صلاح الدين.وانطلق التشييع باتجاه ساحة الحبوبي، ومن ثم إلى مثواهم الأخير في محافظة النجف الاشرف.ونشر موقع الحشد الشعبي أسماء الشهداء الذين تم تشييعهم في ذي قار وهم:1- حسين سعيدان أبو علياء الحسيناوي2-رحمن عريثم مطر3-حسن قاسم مظلوم4-حكيم جبار كاظم5-احمد يوسف حطيحط6-وسام علي حسين.

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