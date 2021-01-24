الكشف عن طاقم تحكيم مباراة العراق والكويت

2021/01/24 | 12:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغدادكشفت الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي بكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة العراق والكويت.

وذكرت الهياة في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “طاقم تحكيم قطري بقيادة الدولي سلمان فلاحي، يقود مباراة منتخبنا الوطني الودية أمام منتخب الكويت الأربعاء المقبل”.

واضافت أن “فلاحي يساعده كل من فيصل شمري حكم مساعد اول وجمعة بورشيد حكم مساعد ثاني وواثق محمد حكم رابع وعلاء عبد القادر مراقباً للحكام”.

وستقام المباراة في السابع والعشرين من شهر كانون الثاني الحالي.



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