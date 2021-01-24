غداً.. لجنة وفد خليجي 25 تصل البصرة لمتابعة المنشآت الرياضية

2021/01/24 | 12:35 - المصدر: المعلومة

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الاتحاد العراقي لكرة القدم

المعلومة/ بغداديصل يوم غدٍ الأثنين الوفد الخليجي الخاص بلجنة التفتيش وكتابة تقرير خاص عن تضييف العراق لبطولة كأس الخليج العربي بنسختها الـ 25.

وقال المنسق الاعلامي للهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة هشام محمد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الوفد الخليجي سيصل يوم غد الاثنين الذي سيشهد ايضاً وصول وفد منتخب الكويت لكرة القدم برا لغرض مواجهة منتخبنا الوطني ودياً”.

واوضح ان “الوفد الخليجي سيكون لدى الوفد معايير خاصة بتقييم المنشآت وجاهزية المدينة وبناها التحتية”، مبيناً ان “جميع الامور تم تهيئتها لإقامة المباراة بما فيها دخول الجمهور من عدمه والذي يبقى حسب مقررات خلية الازمة”.

وسيلاعب العراق منتخب الكويت في مباراة ودية مساء الاربعاء المقبل في ملعب جذع النخلة.



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