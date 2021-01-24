حريق ينهي حياة 5 افراد من عائلة واحدة غربي بغداد

2021/01/24 | 12:41 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اعلنت مديرية الدفاع المدني، الاحد، اخماد حريق وانتشال خمس جثث من عائلة واحدة قضوا اختناقاً غربي بغداد.

وقالت المديرية، في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “فرق الدفاع المدني تمكنت، صباح يوم الأحد، من اخماد حادث حريق اندلع داخل منزل في منطقة الغزالية غربي بغداد”.

واوضحت، ان “فرق الدفاع المدني اقتحمت المنزل ووجدت خمسة جثث تعود لأسرة مكونة من الاب والام وثلاثة أطفال، الاول بعمر 7 سنوات والثاني بعمر 10 سنوات والثالثة 12 سنة، فارقوا الحياة اختناقاً بسبب نواتج الحريق أثناء النوم”.

ولفتت المديرية، الى انه “تم فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبراء الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر داخل المنزل”.

وتابعت مديرية الدفاع المدني، ان “التقارير الاولية اشارت الى ان سبب الحادث كان نتيجة ترك المدافئ تعمل أثناء النوم، مشددة على عدم ترك المدافئ تعمل أثناء النوم لتجنب وقوع حوادث الحريق والموت خنقاً بنواتجها”.



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