العراق يدعم تربية الجاموس

2021/01/24 | 12:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الزراعة ومن خلال مديرية

زراعة ذي قار الشروع باطلاق مشروع تنموي

للقطاع الزراعي والثروة الحيوانية في

المحافظة بالتعاون مع منظمة الغذاء

والزراعة الفاو FAO لتطوير القطاع

الزراعي في المحافظة وب

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