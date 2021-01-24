مؤسسة تابعة للمرجع السيستاني تنفق على ايتام العراق نصف ترليون دينار طيلة 15 عاما

2021/01/24 | 12:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مؤسسة العين للرعاية الاجتماعية

المدعومة من المرجع الديني الاعلى

السيد السيستاني عن المبالغ المصروفة

لرعاية الايتام منذ تأسيسها عام 2006.

وقال حسين كريم ثجيل مسؤول الاعلام في

تصريح لوكالة نون الخ

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