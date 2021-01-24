المالية النيابية تستضيف مسؤولي البنك المركزي ومكافحة الإرهاب وسومو لمناقشة بنود الموازنة

2021/01/24 | 12:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي، اليوم الأحد (24 كانون الثاني 2021)، استضافة مسؤولي البنك المركزي، وجهاز مكافحة الإرهاب، ومدير شركة تسويق النفط (سومو)، لمناقشة بنود الموازنة.

وذكرت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "عقدت اجتماعها الـ 30 لمناقشة مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١، واستضافت رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق عبد الوهاب الساعدي والوفد المرافق له بشأن تخصيصات الجهاز المالية ضمن قانون الموازنة".

وأضاف البيان، أن "اللجنة الفرعية المشكلة من اللجنة المالية، استضافت مدير شركة تسويق النفط (سومو) ووفداً من البنك المركزي ضمن مناقشات موازنة عام 2021".

وتستمر اللجنة النيابية بعقد جلساتها، لإنهاء مناقشة مشروع قانون الموازنة، ليتم عرضه فيما بعد في البرلمان للتصويت عليه، مع إجراء بعض التعديلات على الموازنة بالتنسيق مع الحكومة، ومن بينها، رفع سعر برميل النفط إلى 45 دولاراً، والتوجه إلى رفض استقطاعات الموظفين.

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