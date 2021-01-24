2021/01/24 | 12:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن جهاز مُكافحة الإرهاب، اليوم الأحد، القبض على ثلاثة إرهابيين في قضاء هيت شمال مدينة الرمادي، ضمن عمليات ثأر الشهداء.

وذكر الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "لليوم الثالث على التوالي يواصل جهاز مُكافحة الإرهاب سلسلة عملياته الناجحة التي انطلقت فجر يوم الجمعة".

وأضاف، "حيثُ تمكنت تشكيلات الجهاز البطلة من ضرب شبكة إرهابيـة لها صلات عديدة مع بقايا عصابات داعـش الإرهابيـة وتم فيها إلقاء القبض على 3 عناصـر إرهابيـة في قضـاء هيت شمال مدينة الرمادي - مُحافظة الأنبار عُثر خلالها على وثائق هامة وناظور يستخدم لمُراقبة الأرتال العسكرية".

وتابع، "وصل عدد الإرهابيين الذين تم إلقاء القبض عليهم إلى 10 عناصر خلال الأيام الثلاثة الماضية، مبينا أن، جهاز مُكافحة الإرهاب يستمد قوته من مؤازرة الشعب العراقي وبدورهِ لم ولن يتوقف عن تنفيذ مهامه الأساسية والمهام التي يُكلف بها حتى يصل العراق إلى أجواء آمنة ومُستقرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكافحة الإرهاب يعلن نتائج عمليات اليوم الثالث من ’’ثأر الشهداء’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكافحة الإرهاب يعلن نتائج عمليات اليوم الثالث من ’’ثأر الشهداء’’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).