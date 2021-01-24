عاجل | حكومة إقليم كردستان تسلم الجانب الإيراني مذكرة احتجاج على انتاج فيلم إيراني يتضمن اساءات لقيادات كردية

2021/01/24 | 12:45 - المصدر: قناة التغيير

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حكومة إقليم كردستان تسلم الجانب الإيراني مذكرة احتجاج على انتاج فيلم إيراني يتضمن اساءات لقيادات كردية

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