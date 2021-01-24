تعيين قائد جديد للشرطة الاتحادية

2021/01/24 | 12:55 - المصدر: NRT عربية

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اكد مصدر امني، الاحد، تعيين اللواء الركن صالح العامري قائدا للشرطة الاتحادية خلفا للفريق الركن جعفر البطاط.

وقال المصدر، في تصريح لـNRT عربية، اليوم (24 كانون الثاني 2021) انه صدر امرا وزاريا بتعيين اللواء الركن صالح العامري بمنصب قائد الشرطة الاتحادية خلفا للفريق الركن جعفر البطاط".

وسبق للعامري ان شغل منصب قائد الفرقة الثالثة في الشرطة الاتحادية قبل ان يتولى منصب قائد الفرقة الثانية في القيادة ذاتها.

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