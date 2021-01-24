البلداوي: ادارات صلاح الدين المتتالية تتعمد سرقة الاموال المخصصة للمناطق المحرومة

2021/01/24 | 12:59 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..كشف النائب عن محافظة صلاح الدين محمد البلداوي، الاحد، عن قيام الادارات المحلية في المحافظة بسرقة الاموال المخصصة للمناطق الشيعية المحرومة، مبينا ان المحافظة تعاني من فساد هائل من المحافظين الذين تعاونوا مع شركات وهمية على السرقة.وقال البلداوي في تصريح لـ /المعلومة/ إن “الادارات المتتالية للمحافظة شرعت بسرقات واسعة لم يسبق لها مثيل في كل المحافظات سيما المناطق الشيعية التي غيبت في عهد النظام البائد حيث اقامت عشرات المشاريع الوهمية من اجل تمويل احزابهم ومشاريعهم الفاسدة”.واوضح ان “اغلب المشاريع التي تحال الى المحافظة تجير لصالح جهة حزبية من اجل استغلالها انتخابيا رغم محرومية بعض المدن وعدم وجود اي خدمات فيها”.واوضح البلداوي ان “أحد المحافظين السابق سرق اموال الشركات والتعويضات بذريعة احتلال داعش المدينة وقام بانشأ شركات وهمية تمول دعايته وحزبه خلال الانتخابات”.انتهى 25د

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