عقب هجوم العيث.. يار الله والشمري والعامري يصلون الى صلاح الدين

2021/01/24 | 13:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

وصل رئيس اركان الجيش الفريق أول الركن عبد الامير يارالله ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول عبد الامير الشمري ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الاحد، الى محافظة صلاح الدين.

وذكر بيان للحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “يار الله والشمري والعامري التقوا بقائد عمليات المحافظة والقادة الامنيين فيها، واطلعوا على موقع الاعتداء الارهابي على الحشد الشعبي في منطقة العيث، شرقي المحافظة”.

واستشهد عدد من مقاتلي الفوج الثالث والسادس للواء 22 في الحشد الشعبي بصد هجوم كبير لداعش ليلة امس البست في جزيرة العيث في صلاح الدين.



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