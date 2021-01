2021/01/24 | 13:02 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العيداني : غرفة عمليات مشتركة لإنجاز جميع متعلقات المباراة والضيوف بسرعة كريم : الوزارة متواجدة بملاكاتها في البصرة ودرجال يتابع التحضيرات البصرة – اللجنة الإعلامية تَتواصل على قدمٍ وساق تحضيرات لإعداد مباراة العراق والكويت الودية يوم الأربعاء المقبل على ملعبِ البصرة الدولي ومعها إجراءات البرنامج الخاص بلجنة خليجي 25 الخاصة بالتفتيش وكتابة تقرير خاص عن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اجتماع مشترك لوزارة الشباب والتطبيعية ومحافظة البصرة لتنسيق الجهود تحضيرا لودية الكويت first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع مشترك لوزارة الشباب والتطبيعية ومحافظة البصرة لتنسيق الجهود تحضيرا لودية الكويت) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع مشترك لوزارة الشباب والتطبيعية ومحافظة البصرة لتنسيق الجهود تحضيرا لودية الكويت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).