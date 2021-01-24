نائب يدعو الى دعم الجهد الاستخباري بأجهزة حديثة

2021/01/24 | 13:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا النائب جاسم البخاتي، الاجهزة الامنية الى دعم الجهد الاستخباري باجهزة حديثة.

وقال البخاتي لـ”تقدم” إن “دعم الجهد الاستخباري باجهزة حديثة قد يلعب دوراً في مراقبة وملاحقة الارهابيين، ندعوا الاجهزة الامنية الى تطبيق ذلك”.

واوضح البخاتي أن “الرسائل الاخيرة في ملاحقة خلايا داعش تعد مؤشرات إيجابية”، مؤكداً ضرورة “مواجهة الارهاب بقوة وعدم منح خلاياه النائمة فرصة للتحرك”.

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