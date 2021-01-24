نائب: ما حصل من خرق امني شرق صلاح الدين يؤكد ضعف الخطط الأمنية

2021/01/24 | 13:07 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..انتقد النائب عن الفتح فاضل جابر , الاحد , القيادات الأمنية في متابعة الخلايا النائمة والتكتيكات التي اعتمدها داعش في المناطق المطلة على الصحراء الغربية بعد ان دخلت مرحلة أسلوب العصابات “اضرب وهرب”، مؤكدا ان عمليات التعقب مازالت بدائية وتعتمد على الأساليب القديمة دون استدامة الانتشار الأمني .وقال جابر في تصريح لـ/ المعلومة / , ان ” الخرق الأمني الذي حدث امس في شرق محافظة صلاح الدين يؤكد لنا بوجود مجاميع كبيرة للدواعش في المناطق الرخوة المطلة على الصحراء الغربية ” , مشيرا الى ان ” عمليات التعقب مازالت بدائية حيث انها تقوم بواجبات التفتيش والتحري دون ادامة الانتشار الأمني في تلك المناطق وان جميع خططها ضعيفة ” .وأضاف ان ” عملية امس وما سبقها في المحافظات المحاذية للصحراء الغربية وجبال حمرين تشير الى تواجد اعداد كبيرة لعناصر داعش وتتحرك باريحية بعد ان غيرت أسلوب هجمات معتمدة على حرب العصابات (اضرب واهرب ) وهذا الأسلوب يجب مواجهته بخطط جديدة ومباغته من خلال قطع طرف الامدادات واعتماد التكنلوجيا الحديثة في رصد تحركات تلك المجاميع الإرهابية ” .وكان خبير امني كشف لـ”المعلومة” في وقت سابق، عن دخول وانتشار 4000 عنصر من داعش الى العراق تحت غطاء العلم الأمريكي من الحدود السورية نهاية عام 2020 .



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