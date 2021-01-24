تقرير هام من التخطيط بأول احصاء بعد ارتفاع الدولار يكشف نسبة التضخم ونسب ارتفاع الاسعار لكل مادة وقطاع

2021/01/24 | 13:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اطلق الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط، تقريره النوعي للرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر كانون الاول لسنة 2020، وهو اول تقرير يصدره الجهاز بعد تغيير سعر الصرف .

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط عبدالزهرة الهنداوي في تصريحات صحفية، ان “التقرير اظهر ارتفاعا في مؤشرات التضخم لشهر كانون الاول الماضي بنسبة (3.3%)، مقارنة مع شهر تشرين الثاني الذي سبقه، فيما ارتفع معدل التضخم السنوي بالمقارنة مع شهر كانون الاول 2019 بنسبة (3.2%) متأثرا بتغيير سعر صرف الدولار.

وبين ان اسعار قسم التبغ سجلت ارتفاعا بنسبة (10.1%) بسبب ارتفاع اسعار السكائر المستوردة ، كما سجل قسم الصحة ارتفاعا في اسعاره وصلت الى (8.8%)، وارتفعت اسعار قسم الترفيه بنسبة (7.5%) بسبب ارتفاع اسعار معدات الاستقبال والصور مثل اجهزة التلفزيون والكاميرات والحواسيب.

واضاف: “كما سجل قسم النقل ارتفاعا بنسبة (7.2%)، بسبب ارتفاع اسعار السيارات، لاسيما سيارات الخصوصي ، وكذلك ارتفاع اسعار الدراجات الهوائية واسعار قطع الغيار كالإطارات والبطاريات”.

وبين ان “اسعار قسم السلع والخدمات سجلت ارتفاعا بنسبة (4.9%)، نتيجة ارتفاع اسعار الذهب في عموم العراق، وسجلت اسعار قسم التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة، هي الاخرى ارتفاعا بنسبة (3.7%) بسبب ارتفاع اسعار مجموعة الاجهزة المنزلية ومجموعة الاثاث”.

اما اسعار قسم السكن فقد سجلت ارتفاعا بنسبة (3.2%)، نتيجة ارتفاع اسعار مجموعة امدادات الماء والكهرباء وكان الارتفاع متركزا في فقرة اجور اشتراك المولدة، فيما كانت نسبة الارتفاع في اسعار قسم الاتصال (3%) بسبب ارتفاع اسعار الهواتف النقالة.

وسجل قسم الاغذية والمشروبات غير الكحولية ارتفاعا طفيفا بلغ (0.5%)، بسبب ارتفاع اسعار مجاميع الخبز والحبوب واللحوم والاسماك واللبن والجبن والبيض، والزيوت والسكر، والمشروبات غير الكحولية.

ولفت إلى انه في الوقت نفسه الى ارتفاع معدل التضخم الاساس خلال شهر كانون الاول الماضي بنسبة (4%)، مقارنة مع شهر تشرين الثاني الذي سبقه، فيما سجل معدل التضخم الاساس السنوي ارتفاعا بنسبة (4.2%) مقارنة مع نفس الشهر من عام 2019

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير هام من التخطيط بأول احصاء بعد ارتفاع الدولار يكشف نسبة التضخم ونسب ارتفاع الاسعار لكل مادة وقطاع) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير هام من التخطيط بأول احصاء بعد ارتفاع الدولار يكشف نسبة التضخم ونسب ارتفاع الاسعار لكل مادة وقطاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).