2021/01/24 | 13:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلبت إدارة الطيران المدني الكويتية من شركات الطيران تقليص عدد المسافرين إلى الكويت في كل رحلة، بحيث يكون إجمالي القادمين للبلاد ألف راكب فقط يوميا بدلا من خمسة آلاف، اعتبارا من اليوم الأحد وحتى 6 فبراير المقبل، تجنبا لانتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

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