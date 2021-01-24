2021/01/24 | 13:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، اليوم الأحد، أن طهران ترفض الوساطة القطرية حول السفينة الكورية الجنوبية المحتجزة لديها.واحتجز الحرس الثوري الإيراني السفينة “إم تي هانكوك كيمي” يوم 4 يناير، بدعوى قيامها بتلوث البيئة، وقال مراقبون إن الاحتجاز قد يكون مرتبطا بغضب إيران بشأن أصولها المالية المجمدة في سيئول، وهي تهمة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران ترفض الوساطة القطرية حول السفينة الكورية الجنوبية المحتجزة) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران ترفض الوساطة القطرية حول السفينة الكورية الجنوبية المحتجزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).