2021/01/24 | 13:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن مصرف الرشيد، الأحد، المباشرة رفع رواتب موظفي الدوائر الحكومية الموطنة رواتبهم لدى المصرف.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (24 كانون الثاني 2021)، "ندعو كافة الموظفين مراجعة فروع المصرف ومكاتب الصرف الآلي حال استلامهم رسائل نصية تعلمهم برفع الراتب".

وأضاف، أن "المصرف سيستمر برفع كافة التمويلات حال وصولها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان من مصرف الرشيد إلى الموظفين: انتظروا الإشعارات.. بدأنا رفع الرواتب) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان من مصرف الرشيد إلى الموظفين: انتظروا الإشعارات.. بدأنا رفع الرواتب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).