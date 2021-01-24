إصابة 6 من مقاتلي الشرطة الاتحادية بحادث سير على ’’طريق الموت’’ في ديالى

2021/01/24 | 13:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أفاد مدير اعلام دائرة صحة محافظة ديالى، فارس العزاوي، اليوم الاحد (24 كانون الثاني 2021)، بإصابة ستة عناصر من مقاتلي الشرطة الاتحادية، بحادث سير على طريق –العظيم – الخالص شمالي المحافظة.

وقال العزاوي في حديث لـ(بغداد اليوم)،ان "6 عناصر من مقاتلي الشرطة الاتحادية، اصيبوا بجروح متفاوتة نتيجة حادث سير على طريق العظيم- الخالص شمال ديالى".

ولفت الى ان "المصابين تم نقلهم الى ردهات الطوارئ في مستشفى الخالص العام لتلقي العلاج".

واضاف العزاوي، أن "حالة المصابين مستقرة بعد تلقيهم العلاجات الضرورية".

ويطلق على طريق العظيم- الخالص وهو جزء من طريق كركوك – بغداد بـ’’طريق الموت’’ نظرا لكثرة الحوادث المرورية المؤسفة، التي يشهدها بشكل يكاد يكون شبه يومي، وسط مطالبات بايجاد حلول فورية لايقاف الحوادث المأساوية التي تقع على هذا الطريق والتي تتسبب عادة بسقوط ضحايا بالعشرات شهرياً.

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