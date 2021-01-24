أربيل تسلم القنصلية الإيرانية ’’مذكرة احتجاج’’

2021/01/24 | 13:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

سلم إقليم كردستان، اليوم الأحد (24 كانون الثاني 2021)، القنصلية الإيرانية في أربيل مذكرة احتجاج، بسبب "فيلم وثائقي" تحدث عن دور الجنرال الإيراني قاسم سليماني، الذي اغتيل قرب مطار بغداد مطلع العام الماضي.

وقال مدير إعلام دائرة شؤون العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان، عبد الخالق محمد، في تصريح صحفي، إن "الدائرة قدمّت مذكرة احتجاج باسم اقليم كردستان العراق الى القنصلية الإيرانية، وأبلغانهم بأننا غير راضين على تشويه الحقائق".

وأضاف، أن "هذا الامر لا يصب في صالح تعزير العلاقات المشتركة بين الطرفين".

ونشرت وسائل إعلام إيرانية، الفيلم الذي يبدا بتوجه شخص الى غرفة رئيس منطقة كردستان العراق مسعود البارزاني الذي تبدو عليه علامات الاضطراب ويخبره بانه تم نقل عائلته الى الخارج، بعد ذلك يشير البارزاني الى الاتصالات التي اجراها مع البريطانيين والفرنسيين والامريكيين وتركيا والسعودية لمساعدة الاقليم في صد زحف "داعش" الا ان جميع الجهات تتنصل عن تقديم العون والمساعدة.

وبعد ذلك يتصل البارزاني بقاسم سليماني حيث يرد عليه بان أصمد لليلة واحدة، أنا سأكون هناك غدا.

وفي صبيحة اليوم التالي يصل سليماني الى أربيل ومعه عدد من مقاتليه الذين يوزعهم على جميع الجبهات ويتم صد ارهابيي "داعش"، وفق الفيلم.

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