بالارقام: رأي برلماني يفصل النفقات التي يحتاجها العراق في 2021 مقارنة بالمقترحة في الموازنة

2021/01/24 | 13:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

قدم النائب مازن الفيلي، اليوم الاحد، رقمًا مقترحًا لما وصفه بالنفقات التي يحتاجها العراق فعليًا خلال العام الحالي، مقارنة بالمذكورة في الموازنة والبالغة اكثر من 160 تريليون.

وأكد الفيلي في ايضاح ورد لـ”يس عراق”، على “ضرورة تخفيض النفقات المقترحة في موازنة ٢٠٢١ المبالغ بها كثيرا”، مضيفا: “نعتقد بالاعتماد على المصروفات الفعلية لسنوات( ٢٠١٨)،(٢٠١٩)،(٢٠٢٠) ان النفقات الواقعية المطلوبة لعام ٢٠٢١ لا تتجاوز (١٠٢) تريليون”.

وبين الفيلي ان النفقات المطلوبة تتمثل بـ:

تعويضات الموظفين ( ٥٣) تريليون دينار

النفقات الحاكمة ( وتشمل البطاقة التموينية ، الأدوية ، دعم شراء محصول الحنطة والشلب ، استيراد الطاقة ) تساوي ( ٧) تريليون دينار .

شبكة الرعاية الاجتماعية (٥) تريليون دينار

منح معيلي ذوي الاحتياجات الخاصة (٣١٨) مليار دينار

التقاعد المدني والعسكري والمكافآت التقاعدية ( ١٨،٣) تريليون دينار

السلع والخدمات للوزارات الأمنية والصحة ولقطاع الطاقة ( ٥) تريليون دينار

صيانة الموجودات (١٥٠) مليار دينار

القروض (٣) تريليون دينار

الموازنة الاستثمارية ( ٨) تريليون دينار .

تنمية المحافظات (٢) تريليون دينار

المجموع للنفقات الضرورية لسنة ٢٠٢١ يساوي ( ١٠٢) تريليون دينار تقريبا .

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