صفعة من نائب لشرطي مرور تثير استياء شعبيا في إيران

2021/01/24 | 13:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أثار مقطع فيديو عن قيام برلماني إيراني بصفع شرطي مرور استياء لدى الأوساط الشعبية الإيرانية.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا يظهر فيه عنصر من شرطة المرور وهو يؤكد تعرضه للصفع من قبل النائب عن مدينة سبزوار علي أصغر عنبستاني، إضافة الى إفادات شهود عيان تؤكد حدوث الواقعة، في حين قال المتحدث باسم الشرطة الإيرانية مهدي حاجيان، ان السلطات تتابع موضوع الصفعة، وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بشأن الحادث.

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