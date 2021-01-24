2021/01/24 | 13:15 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | القنصلية الايرانية: لسنا مؤيدين لإنتاج الفيلم وسنحقق في ذلك ولدينا علاقات تأريخية مع كردستان

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