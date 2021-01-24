2021/01/24 | 13:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابوظبي / نينا/ انطلقت في ابو ظبي اكبر مسابقة تلفزيونية للشعر الفصيح في الوطن العربي " برنامج أمير الشعراء " في موسمه التاسع الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي .ونظرا لظروف جائحة كورونا، قام الشعراء بإرسال مشاركاتهم من خلال مقاطع فيديو، وقامت لجنة التحكيم بمتابعة هذه المشاركات وتقيمها، كما قامت بالتواصل مع الشعراء المشاركين ومقابلتهم بشكل مباشر.وشهد برنامج "أمير الشعراء" منافسات شعرية حاسمة في الحلقة التسجيلية الأولى، التي تم خلالها استعراض مقابلات المشتركين التي تمت عبر الاتصال المرئي المباشر مع لجنة التحكيم، وشارك فيها نخبة من الشعراء والشاعرات المبدعين من جنسيات عربية وأجنبية.تجدر الإشارة إلى أن الفائز بلقب " أمير الشعراء" سيحصل على بردة الشعر وخاتم الإمارة إلى جانب جائزة نقدية بقيمة مليون درهم فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 500 ألف درهم ، وصاحب المركز الثالث على 300 ألف درهم على أن تمنح جائزة بقيمة 200 ألف درهم لصاحب المركز الرابع، و100 ألف درهم للفائز بالمركز الخامس، و50 ألف درهم للفائز بالمركز السادس./ انتهى

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