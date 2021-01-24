التعليم تعلن نتائج توسعة القبول المركزي لذوي الشهداء

2021/01/24 | 13:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج توسعة القبول المركزي للطلبة من ذوي الشهداء للسنة الدراسية 2021/2020.وذكر بيان للوزارة :" ان اعداد الطلبة المقبولين من خريجي الاعدادية للادوار الاول والثاني والثالث بلغت 25218 موزعين على فئات ذوي شهداء الحشد الشعبي وذوي ضحايا جرائم حزب البعث المنحل وذوي ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية".ويمكن الاطلاع على نتائج القبول عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org)./انتهى3

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