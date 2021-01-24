2021/01/24 | 13:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/أربيل..

أعلن النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، الأحد، أن وفد حكومة إقليم كردستان سيتوجه بعد ظهر اليوم إلى العاصمة بغداد، لبحث عدد من المواضيع العالقة.

وقال آلي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الوفد سيكون برئاسة وزير المالية في حكومة الإقليم آوات شيخ جناب ويضم مجموعة من الوزراء والمسؤولين، وسيلتقي بوزير المالية الاتحادي علي علاوي ووزير النفط إحسان عبد الجبار، كما سيجتمع بأعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب”.

وأضاف أن “الوفد سيقدم تفاصيلا كاملة عن أعداد الموظفين في الإقليم، وأيضا الصادرات النفطية، وكيفية تسليم 250 ألف برميل من النفط يوميا ووضعها بحسابات شركة سومو، وكذلك عائدات المنافذ الحدودية، وتسليم 50 % منها إلى بغداد واعتماد المنافذ الرسمية في كردستان”.

وأشار آلي إلى أن “الوفد سيحاول إقناع أعضاء اللجنة المالية بثبيت حصة الإقليم في الموازنة، وسيقدم شرحا وافيا وبالتفاصيل، عن حصة الإقليم المفترضة، والأبواب التي ستصرف من خلالها”.انتهى/ 15 ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد كردستان يتوجه إلى بغداد وهذه الملفات تتصدر اجندات اعماله) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد كردستان يتوجه إلى بغداد وهذه الملفات تتصدر اجندات اعماله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).