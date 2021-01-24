مقتل لاجئ عراقي في مخيم الهول

2021/01/24 | 13:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان، ان قوات الأسايش عثرت فجر السبت، على جثة لاجئ من الجنسية العراقية مقتول بطلق ناري من مسدس كاتم للصوت في القسم الثالث من مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي.

وارتفع تعداد الأشخاص الذين قتلوا في المخيم منذ مطلع العام الجاري، إلى 13 وهم 9 لاجئين عراقيين بينهم طفل و3 نساء، واثنين من حملة الجنسية السورية أحدهما "رئيس المجلس السوري" في المخيم، وعنصر من الآسايش، ومسلح من الخلايا المسؤولة عن عمليات القتل، قتل بعد تفجير قنبلة أثناء ملاحقته من قبل دورية تابعة للأسايش، وفقاً للمرصد.

وكان المرصد السوري أشار بتقرير له مطلع الشهر، أن الموت لايزال يحصد أرواح المزيد من الأشخاص ضمن مخيم الهول الواقعة شمال شرق محافظة الحسكة، في ظل الأوضاع الكارثية التي تلقي بظلالها على الجانب الطبي ضمن مخيم الهول، وتقاعس جميع الجهات الدولية عن تقديم الدعم لإيجاد حل للكارثة الإنسانية في المخيم.

ويشكل العراقيون غالبية الأجانب في المخيم، بالإضافة إلى آلاف من عائلات مسلحي تنظيم داعش، الذين يتحدرون من أكثر من خمسين دولة.

PUKmedia المرصد السوري لحقوق الانسان

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