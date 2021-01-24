اختطاف 237 مدنيا في عفرين وسري كانيه

2021/01/24 | 13:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم اختطاف 237 مدنياً من مدينتي عفرين وسري كانيه، غربي كوردستان خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول الماضيين من العام 2020.

وقالت منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" السورية، ان الفصائل المسلحة التي تسيطر على عفرين وسري كانيه، اقدمت على خطف 237 مدنياً، حيث تم تحرير 104 مختطفاً منهم، ولا يزال مصير 133 مجهولاً، بينهم 18 امرأة و3 أطفال.

واضافت المنظمة في تقريرٍ لها، إنه خلال الشهرين الآخيرين من العام المنصرم، "تعرض 231 مدنياً من كافة مناطق عفرين للاعتقال والاخفاء، بينهم 22 امرأة و4 أطفال، حيث تم تحرير 104 منهم ولا يزال مصير 127 مجهولاً.

وأشارت إلى اعتقال مدنيين اثنين من سري كانيه، من قبل الشرطة العسكرية التابعة للمجموعات المسلحة، بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية، و4 آخرين من كري سبي بتهمة حيازة السلاح.

PUKmedia منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"

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