طلبة جامعة كربلاء يتظاهرون ضد قرار الامتحان الحضوري

2021/01/24 | 13:22 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / كربلاء المقدسة..نظم العشرات من طلبة جامعة كربلاء، الاحد، وقفة احتجاجية ضد قرار جعل الامتحانات حضوريا والإبقاء على الدوام إلكترونيا.وقال مراسل /المعلومة/، إن العشرات من طلبة جامعة كربلاء نظموا وقفة احتجاجية في مبنى الجامعة في فريحة ضد قرار جعل الامتحانات حضوريا والإبقاء على الدوام إلكترونيا، عادينه القرار مجحفا وغير مدروس.واضاف ان الطلبة طالبوا بإرجاع الدوام الى طبيعته كون الحياة خارج الحرم الجامعي طبيعية جدا مع فتح كافة المرافق الحيوية، او ان تكون المحاضرات حضورية للمواد التي تعلنها الأقسام العلمية بحسب النسبة المطلوبة، او ان تبقى الامتحانات إلكترونية كما في العام الماضي.واوضح ان الطلبة أكدوا اعلان إضراب عن الامتحانات والدوام في حال عدم الاستجابة للمطالب.انتهى ٢٥ش

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